В Калининграде ищут пенсионеров, которые потратили 19 тысяч с чужой карты

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде объявились свои «старики-разбойники». Полиция устанавливает личность пожилой пары, подозреваемой в краже денег с банковской карты.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 25 сентября с 14.00 по 18.40 пенсионеры потратили с украденной банковской карты больше 19 000 рублей. На эти деньги калининградцы совершили несколько покупок в магазинах Центрального района.

Если вам что-либо известно о личности и местонахождении воришек, сообщите об этом по телефонам дежурной части: 8 (4012) 552-098, 552-092, 8-911-866-83-35.