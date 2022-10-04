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Клуб любознательных4 октября 2022 6:57

В Калининградской области появится специальная площадка для наблюдения за звездами

Будут устраиваться выезды с учениками школ и всеми желающими
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Площадка появится в поселке Илюшино под Багратионовском. Об этом в интервью РИА «Балтик Плюс» рассказал руководитель астрономического сообщества БФУ имени Канта Алексей Байгашов.

- Там идеальное место без светового загрязнения. Мы сейчас подаем документы и на президентские, и на региональные гранты. Будут устраиваться выезды и с учениками школ, и со всеми желающими, - сообщил Байгашов.

Руководитель астрономического сообщества уточнил, что наблюдать за звездами и планетами будут через телескоп. Пока ни одной такой площадки в нашей области нет - любители астрономии устраивают стихийные выезды за город, чтобы полюбоваться звездным небом.