В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 4 октября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде во вторник, 4 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 21 улице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Ю. Гагарина 157-179,82-102, пер. Ю. Гагарина 3-5,2-4, ул. Дружная 11, пер. Дружный 1-5,2-4, ул. Молодой гвардии 11, светофор: ул. Ю. Гагарина-Орудийная, ул. О. Кошевого 31,24-58.

С 09.00 до 13:00 по адресам: ул. Белорусская 9-29,12а-38, ул. Гравийная 19-41,18-42, ул. Кировоградская 31-47,40-68, ул. Полецкого 101-221,104-220, ул. Ломоносова 61-161,140-160.

С 13.00 до 18.00: ул. Радистов 56,56а, ул. Красносельская 81а-91,88-90, ул. Саратовская 35-51,32-36, пр-кт Мира 139-159а.

С 13.00 до 16.00 на ул. Б. Окружная 1-я 41-57, СНТ «Мечта», ул. Бумажная 1-5,2-8, ул. Целлюлозная 7-15,8, ул. Якорная 5-33,16-36, ул. Взводная 3-13,6-30, ул. Бригадная 1а,3,10, ул. Столярная, ул. Серж. Мишина, ул. Воронежская.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10.00 до 17.00 по адресам: ул. Колхозная 7-15,2-6, ул. Островского 22 (БГАРФ),

с 10.00 до 16.00 по адресам: ул. Черниговская 27-57,52-70, ул. Козенкова 8а-8в,

с 10.00 до 13.00: ул. Чернышевского 79-101,103( д\с № 37),72-80, ул. Чкалова 1-5.