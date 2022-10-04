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Общество4 октября 2022 8:21

Транспортные полицейские задержали в заливе двух браконьеров

Виктор Сергеев
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Фото: Пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

В Калининградском заливе задержаны два браконьера. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Двое мужчин установили в акватории лесковые сети и выловили 64 леща и 1 жереха. Ущерб водным биологическим ресурсам области оценили на общую сумму около 33 тысяч рублей.

По данным полиции, один из браконьеров ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Теперь злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.