Транспортные полицейские задержали в заливе двух браконьеров

. Фото: Пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

В Калининградском заливе задержаны два браконьера. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Двое мужчин установили в акватории лесковые сети и выловили 64 леща и 1 жереха. Ущерб водным биологическим ресурсам области оценили на общую сумму около 33 тысяч рублей.

По данным полиции, один из браконьеров ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Теперь злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.