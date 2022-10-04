Старинную крепостную стену у Верхнего озера хотят признать бесхозным объектом

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде власти не могут привести в порядок и отмыть от граффити крепостную стену, расположенную на улице Черняховского, на берегу Верхнего пруда. Причина в том, что на этот объект культурного наследия не зарегистрировано право собственности.

Как сообщили «Комсомолке» в Службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области, специалисты службы уже обратились в орган местного самоуправления с заявлением об инициировании процедуры объявления данного объекта бесхозным и оформления права муниципальной собственности. После этого исторические стены можно будет отмыть, очистить и, как говорят власти, «привести в нормативное состояние».

. Фото: Александр КАТЕРУША

При этом отмечается, что сооружение принято на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Речь идет об участке крепостной стены вторых вальных укреплений Кёнигсберга, построенном в начале ХХ века.

Лица, которым будет принадлежать объект, будут обязаны за ним ухаживать, мыть и не допускать ухудшения его состояния, а также поддерживать территорию вокруг в благоустроенном состоянии.