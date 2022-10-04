Агрессивный житель Советска устроил дебош в салоне красоты

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Советске сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя, который устроил дебош в салоне красоты. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Пьяный мужчина пришел в салон и просил постричь его, однако все мастера были заняты. Это вывело агрессора из себя, он стал размахивать кулаками и материться.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали 49-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.