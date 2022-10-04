В Нестерове служебная собака помогла найти крупную партию наркотиков

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Нестерове сотрудники полиции задержали местного жителя, занимавшегося сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе обыска служебная собака по кличке Вариор вывела полицейских к хозяйственным постройкам во дворе жилого дома, где было обнаружено 253 грамма марихуаны, что является крупным размером.

43-летний задержанный заявил, что нашел на улице кусты конопли, самостоятельно высушил их и изготовил наркотическое средство для личного потребления. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.