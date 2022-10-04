Полиция завела уголовное дело по факту смертельного ДТП под Багратионовском

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция завела уголовное дело по факту ДТП с погибшим на автодороге Ладушкин - Корнево - Донское, которое произошло 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, 30-летняя водитель «Пежо» не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево. 24-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Виновницу аварии госпитализировали.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», уже назначена автотехническая экспертиза, проводится весь необходимый комплекс следственных действий.