Власти Балтийска рассказали об участившихся случаях вандализма в городе

. Фото: Балтийский городской округ

Власти Балтийска рассказали об участившихся случаях вандальных действий в городе.

«Существует большая проблема вандализма на детских и спортивных площадках. В результате повреждаются малые архитектурные формы, ломаются скамейки, ограждения площадок, сиденья качелей, срываются резиновые покрытия площадок», - сообщили в администрации Балтийского городского округа.

Отмечается, в частности, что недавно была сломана скамейка, установленная два года назад.

Власти напомнили о штрафах и о том, что уголовная ответственность за вандализм наступает с 14 лет. Информацию о нарушителях порядка предлагают сообщать по телефону единой службы – 112, непосредственно в ОМВД России по Балтийскому району по тел. 8 (40145) 3-26-02 или в службу ЕДДС администрации по тел. 8 (40145) 3-06-66.

Комментаторы в соцсетях предложили властям поставить побольше видеокамер, а также «заинтересовать подростков чем-то путным и не за деньги».