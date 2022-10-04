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Общество4 октября 2022 9:27

Калининградские школы примут участие в масштабной акции по сбору макулатуры

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская область присоединилась к Всероссийской акции по сбору макулатуры. Как сообщает министерство природы региона, к сегодняшнему дню участвовать в «Бумбатле» будут десятки школ региона.

Организаторы отметили, что для самых активных участников предусмотрены призы.

Содействие в вывозе вторсырья, собранного в период проведения акции, окажет региональный оператор. Все собранные отходы бумаги будут переданы на утилизацию.

Как рассказали в Единой системе обращения с отходами, акция продлится до 15 ноября.

Акция организуется третий год подряд в поддержку национального проекта «Экология». Благодаря нацпроекту к 2024 году на переработку будет направляться не менее 60% твердых коммунальных отходов.

В акции примут участие дошкольные и общеобразовательные учреждения Калининградской области.