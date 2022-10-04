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Общество4 октября 2022 10:50

Формовочная обрезка, спил веток: На Ленпроспекте начали приводить в порядок деревья

Виктор Сергеев
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Фото: мэрия Калининграда

Сотрудники «Чистоты» начали наводить порядок с зелеными насаждениями на Ленинском проспекте. Об этом сообщается на странице мэрии Калининграда во ВКонтакте.

«Где-то необходимо провести формовочную обрезку, где-то выпилить отдельные сухие ветки, некоторые деревья представляют реальную опасность людям, поэтому их уберут», - сообщили в администрации. В мэрии заверили, что каждое дерево на улице было обследовано специалистами, по каждому есть заключение экспертной комиссии и проведена фотофиксация.

«Во все освободившиеся приствольные квадраты этой же осенью планируется высадить новые, здоровые саженцы», - добавили в администрации Калининграда.