Формовочная обрезка, спил веток: На Ленпроспекте начали приводить в порядок деревья

. Фото: мэрия Калининграда

Сотрудники «Чистоты» начали наводить порядок с зелеными насаждениями на Ленинском проспекте. Об этом сообщается на странице мэрии Калининграда во ВКонтакте.

«Где-то необходимо провести формовочную обрезку, где-то выпилить отдельные сухие ветки, некоторые деревья представляют реальную опасность людям, поэтому их уберут», - сообщили в администрации. В мэрии заверили, что каждое дерево на улице было обследовано специалистами, по каждому есть заключение экспертной комиссии и проведена фотофиксация.

«Во все освободившиеся приствольные квадраты этой же осенью планируется высадить новые, здоровые саженцы», - добавили в администрации Калининграда.