Свыше 270 тысяч калининградцев привились от гриппа

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В Калининградской области 273 146 человек сделали прививку от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, среди вакцинированных 190 443 взрослых и 82 703 ребенка.

Всего по России рекомендовано достичь охвата иммунизацией против гриппа не менее 60% от численности населения страны и не менее 75% от численности лиц из групп риска.

«Вакцины с актуальными штаммами, которые используются в настоящий момент, зарекомендовали себя как безопасные. Они иммуногенны, то есть создают достаточный уровень иммунитета, чтобы предупредить тяжелые и летальные случаи заболевания», - отметила главный государственный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.