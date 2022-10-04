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Общество4 октября 2022 12:14

В Советске алабай едва не загрыз 7-летнего ребенка

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В Советске возбуждено уголовное дело после нападения собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,

Инцидент произошел в СНТ «Восход». 7-летний мальчик пробегал мимо дома 83-летнего местного жителя. Длины цепи, на которой сидела собака, оказалось достаточно, чтобы пес через незакрытую калитку смог выбежать на дорогу и причинить мальчику телесные повреждения.

Пострадавшего с множественными рваными ранами головы госпитализировали в больницу, где ребенку была оказана необходимая помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».