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Общество4 октября 2022 13:05

На востоке Калининградской области активизировались лжеэнергетики

Виктор Сергеев
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Фото: Виктор Сергеев

На востоке Калининградской области активизировались лжеэнергетики, мошенники просят плату за установку пломб и замену приборов учёта. Об этом сообщает компания «Россети Янтарь Энергосбыт».

Попытки обмануть потребителей зафиксированы в Советске и Черняховске. Под видом сотрудников энергосбытовой организации злоумышленники проводят поквартирные обходы и предлагают собственникам жилья оплатить замену счётчика и установку пломб.

«Напоминаем, что в многоквартирных домах региона все работы по замене приборов учёта и их опломбировке гарантирующий поставщик проводит бесплатно», - заявили в компании «Россети Янтарь Энергосбыт».