В Калининграде подростки пытались нанести граффити на железнодорожные объекты

В Калининграде пресечены попытки нанесения граффити на объекты железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Так, во время рейда на участке Северный вокзал – Кутузово были пресечены попытки подростков разрисовать объекты инфраструктуры магистрали: опоры моста, павильоны, шкафы устройств сигнализации, централизации и блокировки.

«С подростками была проведена разъяснительная беседа о недопустимости таких действий. Материалы о нарушении административного кодекса были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки малолетних вандалов на учет», - заявили в пресс-службе железной дороги.