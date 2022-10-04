В Калининграде водителя автобуса будут судить за ДТП с погибшей и ранеными

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя рейсового автобуса, который допустил ДТП с погибшей и ранеными. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Напомним, страшная авария произошла 28 июня 2021 года на автодороге Приморск - Зеленоградск. Ехавший в сторону Янтарного автобус № 120 в районе Поваровки врезался в придорожное дерево.

По версии следствия, 50-летний водитель автобуса превысил скорость и отвлекся от управления, фотографируя на телефон одну из пассажирок.

В результате аварии погибла молодая женщина; пять пассажиров, включая 15-летнюю девушку, получили тяжелые травмы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.