Музей Мирового океана собрал посылки с одеждой для военнослужащих

. Фото: Музей мирового океана

Музей Мирового океана собрал посылки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Акция была организована в главном корпусе музея в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба музея, за несколько недель накопилось почти 100 тысяч рублей. Посылки были переданы в Дом офицеров Балтийского флота.

«Специальные плащи, одежда, перчатки, обувь и другие необходимые вещи приобретены на средства, которые сотрудники и посетители музея собрали в специальной копилке», - сообщили в пресс-службе музея.

Музей продолжает участие в акции.