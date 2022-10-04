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Общество4 октября 2022 13:55

Музей Мирового океана собрал посылки с одеждой для военнослужащих

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Музей мирового океана

Музей Мирового океана собрал посылки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Акция была организована в главном корпусе музея в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба музея, за несколько недель накопилось почти 100 тысяч рублей. Посылки были переданы в Дом офицеров Балтийского флота.

«Специальные плащи, одежда, перчатки, обувь и другие необходимые вещи приобретены на средства, которые сотрудники и посетители музея собрали в специальной копилке», - сообщили в пресс-службе музея.

Музей продолжает участие в акции.