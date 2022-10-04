В Калининграде бомж украл «Мерседес» и катался на нем по области

В Калининграде полицейские задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Мерседес» пропал с улицы Красносельской. Сотрудники полиции проследили маршрут угнанного транспорта по камерам «Безопасного города» и нашли машину на улице Малой Ярославской, а позже задержали и угонщика - 24 летнего мужчину без определенного места жительства.

Бродяга признался, что залез в незакрытый автомобиль, чтобы погреться. Внутри он обнаружил ключ в замке зажигания, после чего решил прокатиться до Гвардейска, затем вернулся назад, а потом и вовсе бросил машину.

Теперь ему предстоит отвечать за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.