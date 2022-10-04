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Политика4 октября 2022 16:07

Алиханов выделил 250 миллионов на технику и обмундирование для участников СВО, включая мобилизованных

Деньги направят из областного бюджета
Сергей Богров

О решении выделить средства Антон Алиханов сообщил в своем Telegram-канале. По словам губернатора, 250 миллионов рублей пойдут на дополнительные закупки техники, оборудования и обмундирования для служащих Балтфлота и мобилизованных жителей Калининградской области, которые уже участвуют в специальной военной операции.

«С 24 февраля лично несколько раз встречался с непосредственными участниками операции, чтобы из первых рук понять, что им нужно, - написал глава региона. - По итогам таких встреч на сегодняшний день закуплено и доставлено техники, расходных материалов и разного оборудования на сотни миллионов рублей по линии калининградских благотворительных фондов».