В России появится Центр биометрических технологий

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Уже более десяти лет компания «Ростелеком» развивает технологии цифровой идентификации и аутентификации. Сегодня с их помощью можно быстро и безопасно получать услуги и сервисы не выходя из дома — из любой точки, где есть интернет. Цифровизация экономики значительно ускорила развитие таких технологий, в том числе на основе биометрии, и сегодня они становятся еще более востребованными.

«Центр биометрических технологий» (ЦБТ) займется разработкой, развитием и тиражированием цифровых технологий идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических персональных данных), а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений. Это позволит повысить уровень цифровизации в различных отраслях экономики. Стороны объединят усилия и экспертизу в сфере биометрии для ускорения перевода различных услуг в цифровой вид.

- Единая биометрическая система — один из основных элементов цифровой инфраструктуры страны, - отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. - Банк поддерживает создание такого совместного предприятия. Для граждан это упростит получение финансовых и нефинансовых услуг в цифровом виде, бизнесу это позволит внедрять инновации и снизить издержки. Развитие Единой биометрической системы также будет способствовать развитию российских технологий и повышению их конкурентоспособности.

- Совместное предприятие даст новый виток в развитии массовых сервисов с использованием биометрической идентификации и аутентификации, - рассказал генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий. - Наша задача как оператора Единой биометрической системы стать проводником для безопасного и комфортного оказания цифровых услуг не только в государственных сервисах, но и в повседневной жизни.

- Создание ЦБТ поможет обеспечить развитие биометрических технологий во всех сферах, в том числе в государственных сервисах, сделает их более современными и удобными, — отметил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин. - Для тех граждан, которые будут использовать биометрию для получения различных услуг и сервисов, повысится доступность и безопасность этих процессов. При этом сохранится добровольность использования биометрических данных, а все услуги можно будет также получать в привычном очном формате.