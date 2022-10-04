В Калининграде собирают деньги детям, у которых подозревают общее генетическое заболевание

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» объявляет новый сбор средств в помощь 4-летней Люде Лебедевой и ее старшему брату Артему.

В младенчестве у Люды случались серьезные приступы с остановкой дыхания, причину которых было очень сложно выяснить. Сегодня ей установлен диагноз «эпилепсия», назначена терапия. Требуются регулярные – раз в полгода – поездки в федеральные центры для контроля состояния организма и корректировки тактики лечения.

Артему необходимо пройти ежегодное обследование и получить консультацию врачей по поводу генетических анализов. Специалисты подозревают генетическую природу заболевания его младшей сестры, поэтому мальчику также нужно постоянно контролировать состояние здоровья.

Брату и сестре необходима очередная поездка в Санкт-Петербург для обследования и консультаций со специалистами, которые помогут подобрать тактику дальнейшего лечения.

Деньги нужны на консультации, обследование, дорогу к месту лечения и обратно, проживание рядом с местом лечения. Необходимая сумма - 135 000 рублей.

Сбор проводится здесь. По всем вопросам можно звонить по номеру 8-906-238-08-05 (Оксана).