Паром «Генерал Черняховский» выйдет на линию Усть-Луга – Балтийск 6 октября

. Фото: Александр КАТЕРУША

В морском порту Калининграда в четверг, 6 октября, состоится церемония поднятия флага на автомобильно-железнодорожном пароме «Генерал Черняховский». После торжественной части будет произведена первая накатка автотехники на паром, а затем судно выйдет на линию Усть-Луга – Балтийск. Об этом сообщает пресс-служба Росморпорта.

«Генерал Черняховский» построен Невским судостроительно-судоремонтным заводом совместно с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Калининградской области».

В марте 2022 года был введен в эксплуатацию «Маршал Рокоссовский», первый паром серии новейших экопаромов.

Паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» предназначены для перевозки ж/д составов, других накатных грузов, включая опасные грузы, до 30 рефконтейнеров.

С октября 2022 года между Калининградской областью и портами Ленинградской области на постоянной основе будут курсировать 13 судов.