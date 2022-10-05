Группа «Черные береты» выступила с концертом перед мобилизованными в Калининграде

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Фото: пресс-служба Балтфлота
Артисты концертной группы морской пехоты Балтийского флота «Черные береты» выступили перед призванными из запаса в рамках частичной мобилизации в Калининградской области.
Как сообщает пресс-служба Балтфлота, концерт состоялся в Калининграде на плацу мотострелкового полка армейского корпуса и собрал более 200 мобилизованных военнослужащих.
Отмечается, что призванные калининградцы продолжают занятия по боевой подготовке, выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов, восстанавливают навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники.