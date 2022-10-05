Группа «Черные береты» выступила с концертом перед мобилизованными в Калининграде

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Артисты концертной группы морской пехоты Балтийского флота «Черные береты» выступили перед призванными из запаса в рамках частичной мобилизации в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, концерт состоялся в Калининграде на плацу мотострелкового полка армейского корпуса и собрал более 200 мобилизованных военнослужащих.

Отмечается, что призванные калининградцы продолжают занятия по боевой подготовке, выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов, восстанавливают навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники.