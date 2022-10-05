Калининградцев приглашают на обсуждение проектов благоустройства двух городских кварталов

Администрация Калининграда совместно с Центром развития «ГорПросвет» 5 октября организует общественное обсуждение двух проектов по преображению городских территорий.

Речь идет о планируемом благоустройстве внутриквартальной территории в границах ул. Баграмяна – ул. Мариупольской – ул. Красноярской и территории в границах ул. Баграмяна – ул. Буткова – ул. Юрия Савенко – Московского проспекта.

Принять участие в обсуждении и задавать вопросы, высказывать пожелания калининградцам предлагают под постами в группе «Администрация Калининграда» в ВК, в телеграм-канале мэрии или в группе Центра развития «ГорПросвет» (там же будет вестись прямая трансляция обсуждения (начало в 17.00).

Сейчас завершается разработка дизайн-проектов территорий.

В указанных местах планируют установить лавочки, урны, цветники, оборудовать велодорожки, парковки, систему освещения, камеры «Безопасного города» и т. д.