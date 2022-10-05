Мэрия Калининграда предупредила о перекрытии четырех улиц

Как сообщает пресс-служба администрации, первое перекрытие состоится 22 октября. С 08.00 до 15.00 на время проведения областных соревнований по дуатлону (бег - велогонка - бег) будет закрыто движение по Кленовой аллее и по участкам улиц Энтузиастов и Технологической.

С 24 по 26 октября временно перекроют проезд по улице Товарной от дома № 1 до улицы 8 Марта. Там будут проводиться работы по капитальному ремонту газораспределительной сети низкого давления и газопроводов – вводов к жилым домам по улице Товарной. Предварительно будут установлены ограждения и дорожные знаки согласно утвержденному проекту организации дорожного движения.