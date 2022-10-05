Калининград вошел в топ популярных городов России для путешествий с животными

. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининград вошел в список городов России, куда все чаще и охотнее приезжают туристы с домашними животными. В калининградские отели разрешают заселяться с кошками и собаками, а вот экзотических зверей пока не пускают.

По данным сервиса бронирования Tvil.ru, в топе городов, куда предпочитают ездить владельцы животных, Калининград занимает 8-е место из 10. Он расположен в рейтинге между Москвой и Ростовом-на-Дону.

Самым популярным городом для туристов с питомцами назвали Санкт-Петербург. Следом идут Сочи, Казань, Ялта. Замыкает список городов Воронеж.

Чаще всего срок пребывания в отеле туристов с животными составлял около 5 суток.

Отельеры говорят, что при заселении гостю могут отказать, если он не готов соблюдать правила и следить за питомцем так, чтобы он не мешал другим постояльцам и не портил имущество. Часть отелей готовы пустить с кошкой или собакой за доплату.