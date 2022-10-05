На калининградца завели уголовное дело за погибшую в ДТП супругу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Житель Калининградской области стал фигурантом уголовного дела за ДТП, в котором погибла его супруга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в Славском районе 1 августа. 43-летний водитель «Форда» врезался в припаркованный на обочине грузовик «Урал».

В результате столкновения водитель получил травмы, его 40-летняя жена скончалась по дороге в больницу.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.