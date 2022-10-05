Калининградские каратисты завоевали медали престижных соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве прошли ежегодный турнир «Московский кайман» и чемпионат России по киокусинкай. Калининградские каратисты завоевали 9 наград, в том числе четыре золотые, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На календарном чемпионате и первенстве страны в столичном Центре боевых искусств отличились подопечные Алибека Гаджикурбанова и Рустама Абдулжалилова из Калининграда и Советска. Среди девушек не старше 17 лет и весом до 55 килограммов первенствовала Алина Светлова. В этой же возрастной категории, но среди юношей весом до 80 килограммов вторым финишировал Никита Шнявен. А Валерий Сайков выполнил норматив на присвоение отраслевого звания «Мастер спорта России» по итогу мужского «ката» – выполнения формальных движений и упражнений.

В спортивно-образовательном центре «Самбо-70» на «Московском каймане» отличились подопечные калининградских наставников Михаила Полюховича и Федора Горбатова. Среди юниоров не старше 17 лет и весом до 60 килограммов победил многократный триумфатор первенств России Егор Вакарчук, причем в этой же возрастной категории среди соперников массой до 70 килограммов аналогичное достижение и у Ивана Морского. Его брат Матвей Морской стал лучшим среди юношей не старше 15 лет и весом до 50 килограммов.

Третьей среди девушек не старше 15 лет и весом до 60 килограммов стала Ирина Аллаярова. В этой же категории вице-чемпионкой стала Дарья Красикова. А еще одно серебро оформил Арсений Милованов, выиграв три поединка из четырех возможных среди юношей не старше 13 лет и весом до 55 килограммов.

Отдельно отмечен калининградский юниор Данила Васильев из объединенной спортивно-технической школы регионального отделения ДОСААФ России. Ему за двенадцатисекундную победу в одном из двух поединков «Московского каймана-2022» вручили спецприз «За самый короткий бой».