Калининградцев приглашают на субботник в замок Инстербург

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Калининградское волонтерское движение «Хранители руин» организует в субботу, 8 октября, большой субботник в Черняховске. В планах навести порядок на территории замка Инстербург.

Как рассказали организаторы, в ходе мероприятия волонтеры соберут кирпичи на территории орденской крепости. В планах также очистить от подлеска и скопившегося мусора склоны замкового холма.

Сбор во внутреннем дворе замка Инстербург назначен на 10.00. На выезде будет организовано горячее питание. Мусорными мешками и инструментами добровольцев обеспечат.

На мероприятие «Хранители руин» приглашают всех желающих и неравнодушных к истории региона. Традиционно субботники в замках привлекают волонтеров и даже тех, кто ни разу не участвовал в выездах «Хранителей».