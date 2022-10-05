Балтфлот готовит танковые экипажи из числа мобилизованных

. Фото: пресс-служба Балтфлота

На полигонах Балтийского флота в Калининградской области проходит подготовка экипажей танков Т-72Б3 из числа мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба флота. В занятиях принимают участие более 50 военнослужащих, задействовано свыше 10 единиц военной и специальной техники.

«Военнослужащие выполняют нормативы по тактической, специальной и огневой подготовкам, а также с ними проводятся занятия по вождению боевых машин по пересеченной местности, где экипажи преодолевают естественные и искусственные препятствия - косогоры, спуски, подъемы, колейные мосты и противотанковые рвы», - заявили в пресс-службе Балтфлота.

В ходе практических стрельб на танковой директрисе мобилизованные также выполняют задачи по уничтожению живой силы и бронетехники условного противника. Танкисты ведут боевые действия, поражают цели с места и в движении с применением электронных стабилизаторов и всего комплекса управления вооружением танка. Огонь ведется осколочно-фугасными, бронебойными и другими снарядами на расстоянии до 2 километров.

В ходе занятий по огневой подготовке наводчики боевых машин также ведут огонь из пулемётов НСВТ «Утёс» и ПКТМ по наземным и низколетящим воздушным целям.