Жителей Советска осудили за стрельбу из автомата в центре города

В Советске вынесли приговор двум местным жителям, которые устроили стрельбу в центре города. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В июле 2021 года двое мужчин устроили потасовку около одного из домов по улице Чапаева. Один из них выстрелил несколько раз из охолощенного автомата Калашникова, другой угрожал прохожим металлическим ключом.

Суд признал их виновными в хулиганстве и приговорил к 4 и 2,6 года лишения свободы соответственно. При этом «стрелок» отбывать свой 4-летний срок будет в колонии строгого режима.