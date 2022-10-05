Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 211 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 118 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 6,
Озерский городской округ – 7,
Балтийский городской округ – 4,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 7,
Полесский городской округ – 8,
Гурьевский городской округ - 13,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 13,
Светловский городской округ – 8,
Зеленоградский городской округ – 7,
Светлогорский городской округ – 1,
Славский городской округ – 2,
Ладушкинский городской округ – 2,
Советский городской округ - 3,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 4,
Неманский городской округ – 3.