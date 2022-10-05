Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 211 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 118 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 6,

Озерский городской округ – 7,

Балтийский городской округ – 4,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 7,

Полесский городской округ – 8,

Гурьевский городской округ - 13,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 13,

Светловский городской округ – 8,

Зеленоградский городской округ – 7,

Светлогорский городской округ – 1,

Славский городской округ – 2,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 3.