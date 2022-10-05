Калининградским предпринимателям пообещали гранты до 500 тысяч рублей

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На этой неделе в Калининградской области стартует конкурс на гранты для социальных предприятий и молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сумма безвозмездного гранта составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Средства поддержки можно расходовать на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, оформление результатов интеллектуальной деятельности, покупку сырья, расходных материалов, комплектующих для производства продукции и другие цели.

Условия конкурса предусматривают небольшое, но обязательное софинансирование заявленного бизнес-проекта. Причем его доля снижена до 25 процентов

Обращаться за информацией о конкурсе можно в Центр инноваций социальной сферы Центра «Мой бизнес».