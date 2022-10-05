Семьям мобилизованных жителей Зеленоградска выдадут продуктовые наборы

Семьи мобилизованных жителей Зеленоградского округа получат поддержку на муниципальном уровне. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Как рассказал глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой, все дети мобилизованных воинов будут обеспечиваться бесплатными обедами в школах независимо от возраста ребенка. Родителей малышей освободят от платы за детский садик. Также ребята всех возрастов получат возможность бесплатно заниматься дополнительным образованием в любых муниципальных кружках и секциях на их выбор. Еще одна мера поддержки – продуктовые наборы для семей.

«Речь идет обо всех семьях, в которых мужчины отправились в рамках частичной мобилизации защищать нашу страну. Поддержим всех независимо от уровня доходов», – отметил сити-менеджер.