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Общество5 октября 2022 15:32

Житель Гусева попался с поддельным водительским удостоверением, когда устроил ДТП

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Житель Гусева совершил мелкое ДТП на улице Московской. В процессе оформления происшествия выяснилось, что шесть раз судимый 42-летний мужчина использует поддельное водительское удостоверение.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина, работающий автомехаником, возвращался после ремонта тормозной системы, не справился с управлением и совершил столкновение с другим авто.

По данным полиции, мужчина купил права год назад на одной из станций метро в Москве и с тех пор использовал их в Калининградской области.

Возбуждено уголовное дело за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.