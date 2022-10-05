Калининградские кафе присоединились к акции помощи надомному хоспису для детей

В Калининграде стартовала традиционная благотворительная акция «Облепиховое чаепитие» от центра «Верю в чудо». В этом году к ней присоединились кофейни и рестораны города и области.

Как сообщает пресс-служба благотворительного центра «Верю в чудо», если вы пьете чай в кафе до 31 октября, то автоматически помогаете детям, потому что процент с каждой чашки владельцы заведений обещают переводить на помощь подопечным благотворительного центра «Верю в чудо» и надомного хосписа «Дом Фрупполо».

Акция проходит в поддержку больных детей в преддверии Международного дня хосписной и паллиативной помощи.

Список кафе Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска, участвующих в акции, здесь.

Напомним, в Калининграде началось строительство детского хосписа – столь необходимый объект появится в лесном массиве за детской областной больницей на улице Д. Донского.