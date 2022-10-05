Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 октября 2022 15:46

Алиханов: Регион все задачи в рамках частичной мобилизации на 100% выполнил

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область на 100% выполнила все задачи в рамках объявленной частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Теперь занимаемся вопросами дополнительного снабжения наших мужчин снаряжением. Всё будем делать быстро», - написал глава региона в своем телеграм-канале. Точно количество мобилизованных жителей области Алиханов не назвал.

Напомним, накануне областные власти выделили 250 млн рублей на дополнительные закупки техники, оборудования и обмундирования для служащих Балтфлота, которые уже участвуют в СВО и мобилизованных жителей Калининградской области.