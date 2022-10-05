Алиханов: Регион все задачи в рамках частичной мобилизации на 100% выполнил

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Фото: Александр Подгорчук
Калининградская область на 100% выполнила все задачи в рамках объявленной частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.
«Теперь занимаемся вопросами дополнительного снабжения наших мужчин снаряжением. Всё будем делать быстро», - написал глава региона в своем телеграм-канале. Точно количество мобилизованных жителей области Алиханов не назвал.
Напомним, накануне областные власти выделили 250 млн рублей на дополнительные закупки техники, оборудования и обмундирования для служащих Балтфлота, которые уже участвуют в СВО и мобилизованных жителей Калининградской области.