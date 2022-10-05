В Калининграде собирают заявки на городской музыкальный конкурс

В Калининграде принимают заявки на городской музыкальный конкурс «ВЗвуке», который проводится в рамках реализации проекта «Любимый Калининград».

Как сообщает пресс-служба администрации города, чтобы принять участие, нужно заполнить заявку до 8 октября по ссылке.

В этом году участников конкурса ждут очные прослушивания с оценкой экспертов из разных регионов РФ, участие в репетициях, представление своих номеров на гала-концерте.

По всем вопросам можно обращаться к координатору конкурса Софии Гимазовой.