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Звезды5 октября 2022 15:57

В Калининграде собирают заявки на городской музыкальный конкурс

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде принимают заявки на городской музыкальный конкурс «ВЗвуке», который проводится в рамках реализации проекта «Любимый Калининград».

Как сообщает пресс-служба администрации города, чтобы принять участие, нужно заполнить заявку до 8 октября по ссылке.

В этом году участников конкурса ждут очные прослушивания с оценкой экспертов из разных регионов РФ, участие в репетициях, представление своих номеров на гала-концерте.

По всем вопросам можно обращаться к координатору конкурса Софии Гимазовой.