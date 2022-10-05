В Калининграде сняли короткометражный триллер про таксиста-маньяка

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В Калининграде завершились съемки короткометражного триллера «Такси дальше не едет». Это история про маньяка, который под видом таксиста похищает людей в свою операционную и там проводит разные эксперименты.

Как рассказал режиссер Януш Таран, он настоящий фанат комедий, но в какой-то момент ему захотелось поэкспериментировать и написать триллер. Януш выступил автором сценария, над сценарием также работал Евгений Раудсеп.

По словам Тарана, главные роли и роли второго плана получили ученики киношколы RED в Калининграде, которые прошли кастинг.

«Набралась хорошая команда, все знали, что нужно делать и как. Смен было немного, всего три, и все ночные. Были смены нелегкие, все устали, но у каждого усталость была приятная», - рассказал Януш.

Триллер про маньяка готовятся отправить на различные кинофестивали.

«Съемки проходили на старых исторических улицах, таких как Каштановая аллея и улица Чернышевского, также в лесу у Люблинского шоссе. Закрытый показ фильма планируется в январе 2023 года. Потом фильм будем отправлять на кинофестивали по РФ», - рассказал «Комсомолке» режиссер.

Продюсером выступил Никита Лобода. В картине сыграли Маргарита Дьяконова, Дима Жилунович, Александр Березовский, Катерина Коновалова, Юлия Король и другие артисты.