В Калининграде волонтеры соберут мусор под Второй эстакадой

. Фото: Евгений Мосиенко

Экологическая акция по сбору мусора под Второй эстакадой состоится в четверг, 6 октября. Начало в 11 часов. Сбор волонтеров - под мостом на набережной Карбышева.

Как рассказал организатор уборки, калининградский гид Евгений Мосиенко, к участию приглашаются все неравнодушные добровольцы.

- Во время экскурсионных прогулок по Преголе мы заметили, что на берегах реки под Второй эстакадой очень много мусора. Его оставляют отдыхающие, много мусорят, как оказалось, и рыбаки. От них на берегу пакеты, пластиковые баночки от наживки и прикормки, леска. Набираем команду волонтеров для уборки и встречаемся 6 октября! – сказал Евгений Мосиенко.

Собранный мусор будет отсортирован и направлен на переработку. После экологической акции будет организован пикник.