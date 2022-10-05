Калининградская «Балтика» вылетела из Кубка России

Калининградская «Балтика» начала борьбу в розыгрыше Кубка России-2022/2023, но тут же вылетела. В четвертом раунде (1/32 финала) 5 октября балтийцы сыграли против «Пересвета» (Московская область).

Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти «Пересвет» победил со счетом 5:4.

Игрок «Балтики» Дмитрий Барков на 62-й минуте был удален.

Матч состоялся на стадионе «Авангард» в Домодедово.

Следующая игра с участием «Балтики» состоится на стадионе «Калининград» 9 октября в 17:00. Наши ребята встретятся с «Нефтехимиком».