В Краснознаменске надругались над скульптурой из искусственной травы

. Фото: Администрация Краснознаменска

Власти Краснознаменска рассказали об очередном случае вандализма в городе. Пострадала скульптура джентльмена в шляпе, выполненная из искусственной травы. Фигуру повалили, испортив основание и крепление.

«Что имеем – не храним. Неизвестные злоумышленники надругались над симпатичным арт-объектом, который установили совсем недавно», - сообщает администрация муниципального округа и призывает сообщать о фактах вандализма и нарушителях в ЕДДС по телефону 8(4012) 374-301.

Комментаторы в соцсетях предлагают рассчитывать на камеры «Безопасного города», с помощью которых можно отслеживать и вычислять злоумышленников.

Ранее сообщалось об участившихся случаях вандализма в Балтийске. Там неизвестные ломают скамейки и портят детские площадки.