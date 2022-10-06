В Калининграде денежными премиями наградили школьников - участников Всероссийской олимпиады

. Фото: Правительство Калининградской области

Церемония награждения победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и педагогов, подготовивших их, состоялась накануне, 5 октября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, учреждены детские премии для региональной сборной Всероссийской олимпиады школьников. Участникам назначается выплата 50 тысяч рублей, призерам – 150 тысяч рублей, победителям – 250 тысяч рублей.

Педагогам, подготовившим лауреатов, присуждается премия 50 тысяч рублей.

В прошлом учебном году в отборе на олимпиаду приняли участие более 45 тысяч школьников, это более 50% от общего количества учащихся 4-11-х классов в Калининградской области. На заключительном этапе регион представляли 38 старшеклассников, 13 из которых стали призерами.