В Калининградском зоопарке перепелку Хаврошу научили катать мячик и прыгать на руки

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке серьезных успехов добиваются киперы (смотрители-хранители животных). Так, сотрудница зоопарка Маруся Черненкова после занятий с перепелкой по имени Хавроша научила ее настоящим трюкам. Теперь птичка умеет катать мячик. Причем на выбор ей дают три мячика: синий, красный и желтый. Перепелка непременно выбирает желтый, за что получает угощение. Птичка почти никогда не ошибается.

Видео с результатами обучения выложила в своем телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова.

Также перепелка Хавроша научилась запрыгивать на ладонь кипера и спрыгивать с нее, не боясь.

В феврале сотрудники зоопарка Калининграда прошли обучение на курсе «Основы зоопарковского дела», а в октябре – курс, посвященный тренингу.

Накануне отмечался Международный день кипера. В России эта должность называется зоотехник или рабочий по уходу за животными. По словам директора зоопарка, специального образования для киперов у нас нет, а передача знаний и навыков происходит, как правило, от сотрудника к сотруднику.