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Общество6 октября 2022 7:44

В Зеленоградске за взятку будут судить бывшего судебного пристава

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Зеленоградске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава. Мужчину обвиняют в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, в конце 2021 года пристав получил от дочери должницы 30 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не проводить принудительное взыскание денег на счетах женщины в рамках возбужденных исполнительных производств в связи с неисполнением ею кредитных обязательств.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывшему приставу грозит до 6 лет лишения свободы.