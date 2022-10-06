В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 6 октября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 6 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 09.00 до 18.00 света не будет на ул. У. Громовой 30-58,64, ул. Интернациональная 9-25,30в. ул. Комсомольская 84-88, 94-98, 100-100а, 108-112,89-91в,93,95,107-111, ул. М. Борзова 12-26, ул. Молочинского 10.

С 13.00 до 18.00 по адресам: пр-т Мира 62,72-76, ул. Комсомольская 2,4(лицей № 18), ул. Косм. Леонова 2,8,8а,1-29, ул. Шиллера 2.

С 09.00 до 13.00: ул. Д. Донского 2, пр-т Мира 13,15.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10.00 до 15.00 по адресам: ул. Транспортная 2-4, ул. З. Космодемьянской 33-35,37-47,49-49а, ул. Козенкова 1-9,11-25, 2-8, 8а, б, в,10-22, ул. К. Назаровой 28-30,21,51-75, ул. Дзержинского 116-128, ул. Черниговская 26-52.