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Общество6 октября 2022 8:21

В Балтийске хотят построить газовую котельную

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Балтийский городской округ

О намерении построить газовую котельную в Балтийске на улице Е. Колесникова сообщает местная администрация. По данным властей, в бывшем поселке Мечниково есть для этого техническая возможность.

Как говорится на страничке администрации Балтийска во ВКонтакте, глава Сергей Мельников дал поручение сформировать земельный участок в районе дома № 3 по ул. Колесникова и внести изменения в генплан развития округа.

На следующий год планируют создать проект котельной, рассчитать сметную стоимость и актуализировать схему теплоснабжения.

В комментариях под постом местные жители выражают сомнения в реальности осуществления планов. Жители Балтийска не верят, что возможно построить котельную, поскольку в городе нет газа.