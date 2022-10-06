В Балтийске хотят построить газовую котельную

. Фото: Балтийский городской округ

О намерении построить газовую котельную в Балтийске на улице Е. Колесникова сообщает местная администрация. По данным властей, в бывшем поселке Мечниково есть для этого техническая возможность.

Как говорится на страничке администрации Балтийска во ВКонтакте, глава Сергей Мельников дал поручение сформировать земельный участок в районе дома № 3 по ул. Колесникова и внести изменения в генплан развития округа.

На следующий год планируют создать проект котельной, рассчитать сметную стоимость и актуализировать схему теплоснабжения.

В комментариях под постом местные жители выражают сомнения в реальности осуществления планов. Жители Балтийска не верят, что возможно построить котельную, поскольку в городе нет газа.