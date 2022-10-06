МегаФон ускорился в Московском районе Калининграда

Оператор построил объекты связи в динамично развивающемся Московском районе с активной концентрацией абонентов. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов компании увеличилась на 20%.

Новые базовые станции работают в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, обеспечивая увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных. Теперь абонентам компании доступны преимущества не только быстрого интернета, но и высокое качество звонков в VoLTE (Voice over LTE). Технология позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто тот находится рядом. Улучшения коснулись улиц Печатной, Батальной, Карамзина, Тихорецкой, Летней и прочих, а также оживленных транспортных артерий в черте района.

«Предоставлять жителям Калининграда качественные услуги связи – наша приоритетная задача. Анализируя сеть, мы видим, как по мере ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов увеличивается нагрузка на нашу инфраструктуру. Поэтому для комфорта наших абонентов мы расширяем возможности существующей сети и устанавливаем дополнительное оборудование LTE там, где это необходимо клиентам компании», - отмечает Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининграде.

Спрос на высокие скорости интернета в Калининграде подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 года пользователи компании скачали почти 30 Петабайт данных - это в 2 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 500 тысяч жителей в городе ежедневно читал по 50 книг в электронном формате.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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