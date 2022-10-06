В Калининграде напротив парка Победы на ул. Буткова сделают пешеходный переход со светофором

В Калининграде планируют организовать пешеходный переход через шестиполосную улицу Генерала Буткова.

Об этом во время эфира проекта «ГорПросвет» сказал руководитель дорожно-транспортного управления администрации города Дмитрий Гулевских. Эксперты, в частности, обсуждали внутриквартальную территорию в границах ул. Баграмяна – ул. Мариупольской – ул. Красноярской.

По идее проектировщиков, эта часть города неподалеку от Музея Мирового океана станет проходной для тех, кто, например, будет добираться пешком или на велосипеде к парку Победы с острова Канта. Предполагается, что люди будут пользоваться мостом, который в будущем соединит остров и территорию у СК «Юность»

- У нас появится устойчивое пешеходное движение с острова Канта через мост к парку Победы. В любом случае на улице Буткова должен быть регулируемый пешеходный переход со светофором, потому что это шестиполосная автомобильная дорога. Там предусматривается высадка зеленых насаждений для удобства и комфорта пересекающих проезжую часть, - сказал Дмитрий Гулевских.