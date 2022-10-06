Калининградцев приглашают на бесплатные соревнования чемпионата России по регби

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградский регби-клуб «Балтийский Шторм» в грядущие выходные, 8 и 9 октября, принимает на домашнем стадионе «Сельма» второй из четырех туров Высшей лиги чемпионата России по регби-7.

Как рассказал пресс-атташе регионального министерства спорта, наши ребята встретят почти полтора десятка команд со всей страны в ранге лидеров сезона-2022/2023.

Матчи на стадионе на улице Согласия пройдут в субботу и воскресенье, начало с 10 утра.

Калининградцы играют в первый день в 14.00 и 16.00. Финалы за медали пройдут уже 9 октября с 17.00 до 18.00.

Вход для зрителей на соревнования бесплатный.